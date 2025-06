Bitcoin-Leerlauf könnte sich hierdurch nun explosionsartig entladen

Der Optimismus durch den Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran scheint mittlerweile schon verflogen zu sein. Inzwischen warten die Anleger auf den nächsten Katalysator, welcher den Krypto-Markt aus dem Schlaf erweckt. Welcher dies sein könnte und wie stark sich dieser auswirken kann, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Strategy Inc. plant weitere Bitcoins zu kaufen und übertrifft Miner

In der Krypto-Community gehen heute wieder Gerüchte um, dass Michael Saylor, der Geschäftsführer des größten Bitcoin-Treasury-Unternehmens der Welt, erneut in BTC investieren könnte.

Denn dieser hat jetzt auf seinem X-Profil einen Chart mit den verschiedenen Einstiegspunkten seines Unternehmens geteilt. Ebenso fügte er diesem Beitrag hinzu, dass man sich in 21 Jahren wünschen wird, dass man mehr Bitcoins gekauft hätte.

BREAKING: MICHAEL SAYLOR'S STRATEGY JUST ANNOUNCED TO BUY MORE BITCOIN



HE'S GOING TO PASS 600,000 pic.twitter.com/xEDgorrN63 - The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) June 29, 2025

Bisher kommt Strategy Inc. auf 592.345 BTCs, welche derzeit einen Wert in Höhe von 63,68 Mrd. USD haben. Durchschnittlich hat er sie für einen Preis von 70.681 USD erworben, womit das Unternehmen einen Gewinn von 52,11 % erzielt hat. Bemerkenswert ist auch der hohe Bitcoin-Anteil der Marktkapitalisierung von 59,4 %, wobei es auf 107,2 Mrd. USD kommt.

Erst am 16. Juni hat Strategy Inc. 10.000 Bitcoins, am 20. Mai weitere 7.390 Bitcoins, am 11. Mai sogar 13.390 Bitcoin erworben. Somit tätigt das Unternehmen seit der Wahl von Donald Trump jeden Monat ein bis drei Bitcoin-Investments.

Noch zuvor kam Strategy Inc. gerade einmal auf 252.220 Bitcoins, was somit im Vergleich zu dem heutigen Bestand einer Steigerung von 340.125 Bitcoins entspricht. Somit hat es seit dem 11. November monatlich durchschnittlich 17.354 BTC hinzugefügt. Dies entspricht 568,98 BTC pro Tag, was mehr als die tägliche Schürfmenge von 450 BTC ist.

Viele Unternehmen schließen sich Strategy Inc. an

Die Kursentwicklung von Strategy Inc. hat auch die Betreiber vieler anderer Unternehmen imponiert. Schließlich hat es sich aufgrund der starken Kursentwicklung von Bitcoin und seinem gehebelten Investment in diesen nicht nur besser als BTC, sondern auch die meisten anderen Aktien entwickelt.

Daher entscheiden sich auch immer mehr weitere Unternehmen ebenfalls für eine Bitcoin-Treasury, welche nicht nur die Risiken dieser besser streut, sondern darüber hinaus auch die Gewinne deutlich steigert. Daher gibt es auch viele weitere wie für Solana, Ethereum, BNB und XRP.

Während die Bitcoin-Bestände der öffentlich gelisteten Unternehmen am 3. November, vor der US-Wahl, noch bei 365.017 BTC lagen, sind diese mittlerweile auf 840.803 BTC angestiegen, was einer Zugewinn von 130,37 % entspricht.

Bitcoin-Bestände unterschiedlicher Gruppen | Quelle: Bitcointreasuries

Damit haben die öffentlichen Unternehmen seitdem monatlich 22.805 BTC und täglich 749,67 BTC gekauft, was somit das 1,67-Fachen der täglichen Schürfmenge ist. Bald könnte die Nachfrage jedoch noch aus vielen anderen Bereichen deutlich steigen.

Denn auch immer mehr Banken können sich nun durch die kryptofreundliche Gesetzgebung in den USA wesentlich leichter in diesem Bereich engagieren, wie durch die Abschaffung der SAB121. Dies inspiriert wiederum weitere Länder.

Aber auch im Immobiliensektor werden Kryptowährung wie vor allem das digitale Gold als attraktivere Alternative zu den Fiatwährungen als Hypothekensicherheit betrachtet. Schließlich konnte er selbst in den letzten Jahren gegenüber den USD jährlich um rund 8 % an Wert gewinnen. Somit könnte eine Anrechnung der Bitcoin-Kursanstiege die Schuldlast zusätzlich mindern sowie die Nachfrage nach diesem beflügeln.

Angebotsschock von Bitcoin steht bald bevor und sorgt für Explosion

Zeitgleich haben die Bitcoin-Bestände der Börsen eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet und ein Niveau erreicht, welches zuletzt im Jahr 2018 gesehen wurde. All dies deutet auf einen Angebotsschock hin, während die Nachfrage aufgrund von FOMO stark zunimmt, wie von Regierungen, Zentralbanken, Unternehmen und mehr.

Zudem wird die globale Geldmenge M2 expandiert, welche sich mit einer Verzögerung von zwei bis drei Monaten auch in der Wirtschaft bemerkbar macht. Da dies einer der besten Indikatoren ist und andere Zentralbanken der Fed schon zuvorgekommen sind, welche laut den Erwartungen der Investoren im September ihre Zinsen senken dürfte, ist auch mindestens in den nächsten zwei bis drei Monaten noch mit steigenden Kursen zu rechnen.

