Google AI Gemini schockiert mit bärischer XRP-Prognose

In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete der Kryptomarkt eine spürbare Erholung - XRP sticht dabei besonders hervor. Mit einem Kursplus von rund sechs Prozent zählt der Token aktuell zu den stärksten Performern in der Top 10. Derzeit notiert XRP bei etwa 2,20 US-Dollar und liegt damit auch im Jahresverlauf rund fünf Prozent im Plus. XRP zählt mit einer Marktkapitalisierung von rund 130 Milliarden US-Dollar weiterhin zu den größten Kryptowährungen weltweit - beliebt, aber nicht unumstritten.

Google-KI Gemini warnt vor XRP-Rückschlag

Die neueste Einschätzung der Google-KI Gemini zur Entwicklung von XRP dürfte nicht allen Token-Haltern gefallen. Statt optimistischer Erwartungen liefert das KI-Modell nämlich eine überraschend skeptische Prognose für den Sommer 2025 - und warnt vor möglichen Rücksetzern. Demnach könnte das aktuelle Preisniveau von rund 2,20 US-Dollar eher eine Überbewertung signalisieren.

Im Zentrum der Analyse steht eine mögliche "Sell the News"-Reaktion. Wenn sich Unsicherheiten rund um regulatorische Entwicklungen auflösen, könnten Anleger Gewinne realisieren - was Verkaufsdruck auslösen würde. Für XRP heißt das konkret: Selbst positive Nachrichten sind womöglich bereits eingepreist. Denn eine regulatorische Sicherheit ist mit dem Wahlsieg von Donald Trump sukzessive in die Marktbewertung geflossen.

Strukturelle Herausforderungen belasten XRP

Erschwerend hinzu kommt eine restriktive globale Geldpolitik, da es immer noch keine Zinssenkungen in den USA gibt. Das weiterhin verschärfte Zinsumfeld sorgt für eine zunehmende Risikoaversion, die sich negativ auf spekulative Assets wie XRP auswirkt. Gleichzeitig steht der Token unter massivem Konkurrenzdruck: Fortschritte bei traditionellen Zahlungssystemen und die zunehmende Verbreitung von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) könnten den Nutzen von XRP als Währung infrage stellen.

Auch strukturelle Aspekte wie die schleppende Akzeptanz der On-Demand-Liquidität außerhalb der Ripple-Partnerschaften wirken bremsend. Laut Gemini sei die allgemeine Stimmung im XRP-Ökosystem gedämpft. Vor diesem Hintergrund sei ein weiteres Abwärtspotenzial keineswegs auszuschließen. Bei einem Kurs von 2,20 US-Dollar ist das Chance-Risiko-Verhältnis wenig attraktiv, so Gemini.

