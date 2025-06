Solana News: Kommt jetzt endlich der Solana ETF? Alles deutet auf Genehmigung hin

Solana und XRP gelten im Kryptobereich als aussichtsreiche Kandidaten für den nächsten Spot-ETF.Zumindest bei Solana scheint sich nun tatsächlich etwas zu bewegen. Die jüngsten Signale der US-Börsenaufsicht SEC lassen darauf schließen, dass eine Genehmigung für einen Solana Spot-ETF in greifbare Nähe rückt.

Die renommierten Vermögensverwalter Franklin Templeton und VanEck haben ihre ETF-Anträge über die Cboe Exchange eingereicht - eine der führenden Handelsplattformen für börsengehandelte Produkte. Besonders bemerkenswert: Beide Vorschläge tauchen bereits im System der DTCC auf, was auf einen weit fortgeschrittenen technischen und regulatorischen Status hinweist.

Ein Blick in die öffentlich zugänglichen Unterlagen der SEC liefert ein weiteres Detail: Es gibt derzeit keine zusätzlichen Kommentare oder Einwände zu den konkurrierenden Anträgen von REX und Osprey, darunter auch zum vorgeschlagenen Staking-ETF. Das könnte als stilles Einverständnis oder zumindest als positives Zeichen gewertet werden. Die Zeichen verdichten sich also, dass eine Zulassung im Sommer erfolgen könnte. Auf der Plattform Polymarket wird die Chance auf einen Launch noch in diesem Jahr bei 92?% angegeben.

Update: here's the SEC saying it has no further comments, so they are good to launch it looks like. Wow. pic.twitter.com/EB2AzasrsD - Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 28, 2025

Neues Allzeithoch voraus? SOL Kurs steigt um knapp

16 %

Der Kurs des SOL, des nativen Token von Solana, ist auf Wochensicht um knapp 16 Prozent gestiegen, was aber vermutlich nicht ausschließlich an den positiven Nachrichten über den vielleicht bald genehmigten Spot ETF liegen dürfte. Die Stimmung auf dem Markt zeigt sich ebenfalls vorsichtig optimistisch. In den letzten 24 Stunden stieg die Gesamtmarktkapitalisierung leicht um 0,31 Prozent und der Fear and Greed Index kletterte wieder auf 50. Das ist zwar immer noch neutral, aber deutlich näher an Gier als an Angst. Der SOL notiert im Moment bei 150 US-Dollar und liegt damit knapp 48 Prozent unter seinem Allzeithoch aus dem Januar 2025. Das ist damit zwar nicht in greifbarer Nähe, aber zumindest in Sichtweite.

Snorter - der Solana Telegram Bot

Während der Markt also langsam wieder an Fahrt aufnimmt, positionieren sich neue Krypto-Projekte, um die Herzen und Wallets der Anleger zu erobern. Snorter ist ein neuer Telegram Bot, mit Meme-Coin Charme, der auf Solana basiert. Denn es waren nicht zuletzt die Meme-Coins, die nach dem FTX-Desaster Solana zurück in die Top-Ten des Kryptorankings katapultierten. Snorter ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der tief in Telegram integriert ist. Mit seiner maßgeschneiderten RPC Infrastruktur ist der Bot in der Lage Swaps in Sekundenbruchteilen auszuführen - übrigens mit integriertem Frontrunning Schutz. Komplexe Tradingstrategien können damit über Telegram automatisiert werden. Snorter ist zudem Multichain-Ready, kann Copy Trading, Sniping und Stop-Loss-Trading. Das Ganze zu sagenhaft günstigen Gebühren von nur 0,85 Prozent.

SNORT im Presale kaufen

Das Herzstück und das Rückgrat des Projekts ist der native Token SNORT, der aktuell im Presale gekauft werden kann. Damit bekommen Nutzer Zugriff auf das volle Snorter-Trading-Ökosystem - und auf die günstigen Gebühren.

Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Vorverkaufswebseite von Snorter verbinden. Ein SNORT kostet im Moment 0,0967 US-Dollar, bezahlt werden kann mit SOL, ETH, BNB, USDT, oder USDC. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Die gekauften SNORT können übrigens sofort gestaked werden. Derzeit befinden sich rund 10 Millionen Token im Staking Contract, der APY liegt bei 245 Prozent.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.