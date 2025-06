DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 30. Juni

=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion PROGNOSE: +3,5% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) CFLP verarb. Gewerbe Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: 49,5 *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,8% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vm/-0,4% gg Vj *** 08:00 GB/BIP 1Q PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,1% gg Vq *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Nord Rhein Westfalen, Sachsen, Brandenburg, Hessen Juni *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai Geldmenge M3 PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz April *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: k.A. /+1,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj *** 14:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Teilnahme an ATM-Veranstaltung *** 15:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag bei ISS Stoxx 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 43,0 zuvor: 40,5 16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht bei Event MNI Connect zum Thema "The US Economic Outlook" *** 21:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums in Sintra *** - DE/Evonik Industries AG, Update Call (1 von 2, Teil 2 Dienstag) 2Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

