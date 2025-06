Forbo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel in der Konzernleitung der Forbo Holding AG



30.06.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG

AD-HOC-MITTEILUNG GEMÄSS ARTIKEL 53 DES KOTIERUNGSREGLEMENTS DER SIX EXCHANGE REGULATION Andreas Jaeger, CFO und CEO ad interim der Forbo-Gruppe, hat sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Er wird im Verlaufe des 4. Quartals 2025 das Unternehmen verlassen und bis dahin seine aktuellen Funktionen weiter wahrnehmen. Die Suche nach einer Nachfolge wurde gestartet. Baar, 30. Juni 2025 Andreas Jaeger, CFO und CEO ad interim der Forbo-Gruppe, hat sich entschieden, das Unternehmen im Verlaufe des 4. Quartals 2025 zu verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Seine Funktionen wird er im bisherigen Rahmen weiterhin ausüben. «Im Namen des gesamten Verwaltungsrats danke ich Andreas Jaeger bereits heute ausdrücklich für sein grosses Engagement, insbesondere für die zusätzlich übernommenen interimistischen Aufgaben», sagt Verwaltungsratspräsident Bernhard Merki. Der Prozess für die Neubesetzung der CFO-Funktion wurde gestartet. MEDIENMITTEILUNG (PDF-FILE) Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Bändern für Antriebs- und Leichtfördertechnik. Für seine Kunden bietet Forbo massgeschneiderte Lösungen, die sich durch Funktionalität, Qualität, Design und Nachhaltigkeit auszeichnen. Nachhaltiges Produzieren von umweltfreundlichen Produkten ist schon lange fester Bestandteil der Strategie. Die Linoleum-Bodenbeläge von Forbo sind aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, biologisch abbaubar und klimapositiv (cradle to gate) ohne Kompensation. Für die Herstellung heterogener Vinylbeläge verwendet Forbo phthalatfreie Weichmacher der neuesten Generation. Der BioBelt ist ein Transportband, das aus mindestens 20% erneuerbaren Rohmaterialien besteht. Das AmpMiser-Transportband ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 50%. Das Unternehmen beschäftigt rund 5 100 Mitarbeitende und verfügt über ein internationales Netzwerk von 25 Standorten mit Produktion und Vertrieb, 6 Konfektionierungszentren sowie 47 reinen Vertriebsgesellschaften in insgesamt 39 Ländern weltweit. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2024 betrug CHF 1 122,0 Mio. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im Kanton Zug, Schweiz. Die Konzerngesellschaft Forbo Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354151, ISIN CH0003541510, Bloomberg FORN SW, Reuters FORN.S). Kontaktperson:

Karin Marti

Head Corporate Communications

Telefon +41 58 787 25 41

www.forbo.com

www.forbo.com -> Nachhaltigkeit

Ende der Adhoc-Mitteilung