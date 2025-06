HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

HBM Healthcare Investments AG beendet das Aktienrückkaufprogramm



30.06.2025 / 06:45 CET/CEST



HBM Healthcare Investments AG hat am 27. Juni 2025 das im Juni 2022 gestartete Aktienrückkaufprogramm 2022 abgeschlossen. Insgesamt wurden über eine separate Handelslinie an der SIX Swiss Exchange 252'610 Aktien der HBM Healthcare Investments AG im Gesamtvolumen von CHF 46.3 Millionen zurückgekauft. Die Aktien wurden zum Zweck der Vernichtung durch Kapitalherabsetzung erworben. Kontakt

