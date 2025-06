© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

QuantumScape hat in der vergangenen Woche einen Durchbruch bei Festkörperbatterien gemeldet - die Aktie explodierte in der Folge. Doch Analysten warnen: Noch fehlt der Umsatz, der Markt ist hart.Die Aktie von QuantumScape ist am Donnerstag um fast 35 Prozent auf ein Elfmonatshoch gestiegen und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit Januar 2024. Auslöser war die Meldung, dass das Unternehmen mit Sitz in San Jose einen Durchbruch bei der Fertigung von Festkörperbatterien erzielt habe. Die neue "Cobra"-Technologie zur Herstellung von Keramikseparatoren erreichte laut Unternehmensangaben die sogenannte Baseline-Produktion - ein entscheidender Schritt für den künftigen Einsatz in …