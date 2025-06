DJ USA könnten wichtigen Handelspartnern bei Zöllen länger Frist geben

Von Gavin Bade

DOW JONES--Die Vereinigten Staaten könnten nach Darstellung von Finanzminister Scott Bessent einigen seiner wichtigen Handelspartner eine in den Zollverhandlungen eine Verlängerung der Frist am 9. Juli gewähren, nach der die Trump-Administration ihre hohen, so genannten reziproken Zölle einführen werden. Bei anderen könnten die Zölle an oder um diesen Tag herum erhöht werden, sagte Bessent am Freitag dem US-Fernsehsender CNBC.

"Es wird eine Gruppe von Abkommen geben, die wir vor dem 9. Juli abschließen werden - oder um diesen Tag herum", sagte Bessent. "Und dann gibt es wahrscheinlich weitere 20 Länder, die zu den gegenseitigen Zöllen vom 2. April zurückkehren könnten, während wir an dem Abkommen arbeiten, oder wenn wir glauben, dass sie in gutem Glauben verhandeln, könnten sie auch bei den 10 Prozent bleiben."

Andere "kleinere Handelspartner" werden nach Angaben von Bessent lediglich ein Schreiben erhalten, in denen die Höhe der von ihnen zu zahlenden Zölle dargelegt wird.

Präsident Trump ließ am Freitag unterdessen seine Optionen im Hinblick auf die von ihm gesetzte Frist am 9. Juli offen, indem er vor Journalisten sagte: "Wir können tun, was immer wir wollen". Bessent betonte auf CNBC, dass die endgültige Entscheidung über die Zölle bei Trump selbst liegen wird.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2025 01:21 ET (05:21 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.