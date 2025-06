Die Übernahme von Paycor hat im Zahlenwerk des US-Konzerns Paychex deutliche Spuren hinterlassen. Wir nehmen den Kursrutsch der Aktie zum Anlass, unser Votum zu ändern. Die Aktie (137,94 Dollar; US7043261079) von Paychex hat am Mittwoch (25.6.) nach Vorlage der Ergebnisse für das Gj. 2024/25 (per 31.5.) über 9% an Wert verloren und war damit der schlechteste Wert im gesamten S&P 500. Mögliche Gründe: Der Umsatz (+10% auf 1,43 Mrd. Dollar) lag - v.a. beim organischen Wachstum - leicht unter Konsens und die Paycor-Übernahme belastet die Gewinnmargen. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...