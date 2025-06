London und Genf (ots/PRNewswire) -Neuer Standort in Cambridgeshire bedient boomende KI- und Cloud-Nachfrage aus dem Goldenen Dreieck des Vereinigten KönigreichsDie SWI Group, die kürzlich aus der Stoneweg Group und Icona Capital hervorgegangene alternative Investmentplattform, gab heute ihre Pläne zum Bau ihres ersten Rechenzentrums im Vereinigten Königreich und die Umbenennung der Holding-Gruppe für ihre fünf Hyper-Scale-Rechenzentren in AiOnX (http://www.aionx.com/) bekannt.Der Standort im Vereinigten Königreich in Sutton-in-the-Isle, zwischen Cambridge und Peterborough, wird auf eine beeindruckende Endkapazität von 330 MW ausgebaut werden.Der Standort in Cambridgeshire wird auf das britische Cluster globaler Technologieunternehmen im so genannten "Goldenen Dreieck" zwischen Cambridge, Oxford und London ausgerichtet sein und zu den größten Rechenzentren im Vereinigten Königreich gehören.Es reiht sich ein in vier weitere Tier-I-Hyper-Scale-Rechenzentren unter dem Banner AiOnX (http://www.aionx.com/) in Irland, Dänemark, Spanien und Italien.Der Entwicklungsplan für die fünf Anlagen zielt darauf ab, eine Gesamtkapazität von 2 GW mit einer Investition von über 20 Mrd. EUR zu schaffen, wodurch AiOnX (http://www.aionx.com/) zu einem der größten Eigentümer von Rechenzentren in Europa wird.Max-Hervé George, Vorsitzender und Co-Geschäftsführer, sagte: "Als wir uns vor sechs Jahren zum ersten Mal mit Rechenzentren beschäftigten, war uns klar, dass die Nachfrage nach Rechenleistung dramatisch ansteigen würde, aber das explosionsartige Wachstum von KI hat selbst uns überrascht.""Wir freuen uns, dass der Erwerb des Standorts in Cambridgeshire zu unseren vier anderen Hyper-Scale-Zentren hinzugekommen ist, da wir unermüdlich und konsequent daran arbeiten, eine der wertvollsten Rechenzentrumsgruppen in Europa zu schaffen."Der Stoneweg Europe Stapled Trust der SWI Group gab heute außerdem den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an AiOnX (http://www.aionx.com/) (ehemals IDC) für 50 Millionen Euro bekannt.Hinweise für die RedaktionInformationen zur SWI GroupDie SWI Group (www.swi.com) ist eine von starkem Unternehmergeist geprägte alternative Investmentplattform, die in einigen Sektoren tätig ist, darunter Datenzentren, Immobilien, Kredite und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien des Unternehmens basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das größtmögliche Renditepotenzial zu erzielen.Die SWI Group stützt sich bei der Identifizierung, Entwicklung und Verwaltung von Chancen auf der ganzen Welt auf lokale Teams, sowohl bei Immobilien- als auch bei Investitionsstrategien. Die SWI Group verwaltet derzeit ein Vermögen von über 10 Milliarden Euro und verfügt über mehr als 350 Beschäftigte in 26 Niederlassungen auf der ganzen Welt.SWIs AiOnX (http://www.aionx.com/)RechenzentrenstandorteKildare Innovation Campus Dublin, Irland - EntwicklungAlcobendas Innovation Campus Madrid, Spanien - VorentwicklungSettino Innovation Campus Milan, Italien - VorentwicklungVarde Innovation Park Varde, Dänemark VorentwicklungCambridge Innovation Campus Cambridge, UK VorentwicklungView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/max-herve-georges-swi-group-baut-europaische-hyperscale-strategie-mit-funftem-rechenzentrum-und-einheitlicher-aionx-plattform-aus-302493929.htmlPressekontakt:Adrian Flook,CT Group (aflook@ctgroup.com und +44 7768 608396) // Oscar Redropp,CT Group (oredropp@ctgroup.com und +44 7955 315666)Original-Content von: SWI Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179088/6065597