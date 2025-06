Die Dynamik im DAX dürfte auch zum Start in die neue Woche anhalten. Eine Fortsetzung der Rally wäre sicherlich für viele Anleger eine Überraschung, denn eigentlich befindet sich der Markt in einer saisonal schwachen Zeit, in der man eine Abkühlung der Kurse erwarten könnte.

Noch überwiegt die Hoffnung, dass die von Trump Anfang April verhängten und später aufgeschobenen reziproken Zölle zum Ablauf der Frist in gut zwei Wochen nicht eingeführt werden. Alles andere wäre ziemlich ernüchternd für die zuletzt so optimistischen Käufer am deutschen Aktienmarkt.

Der beste Fall scheint zu sein, wenn die Europäische Union vorübergehend die Kröte genereller 10-Prozent-Zölle schluckt, um die Verhandlungen über die Frist vom 9. Juli fortsetzen zu können. Jeder hofft darauf, dass Trump die Verkündung von Deals wichtiger ist als tatsächliche, qualitativ hochwertige Handelsverträge.

Dieser Logik folgend müssten in den kommenden Tagen mehrere Ankündigungen das Börsenklima deutlich aufhellen. Im Detail dürften diese mangelhaft bleiben und sich auf einige wenige Kernpunkte beschränken. Für die Börsen bedeutet dies jedoch eine weitere Loslösung vom ökonomischen Horrorszenario, das noch Anfang April zu erwarten war. Das könnte genügen, um das zuletzt aufgebaute positive Momentum bei Aktien zu verlängern.

Dieses Momentum wird unterstützt durch einen Rückgang des Goldpreises. Er ist seit Mitte des Monats um fünf Prozent gefallen. Die Spekulation auf eine Aufhellung des Handelskonflikts und ein Halten des Waffenstillstands zwischen Iran und Israel hat die Nachfrage nach sicheren Häfen gedämpft; Anleger gehen wieder ohne weitere Absicherung ins Risiko.

