BYD hat den Grundstein zur Erweiterung seiner Produktionsstätte für Elektrobusse in der ungarischen Stadt Komárom gelegt. Damit soll die Produktionskapazität des 2017 eröffneten Werks auf 1.250 Fahrzeuge pro Jahr verdreifacht werden. BYD investiert weiter in Ungarn: Die in Komárom ansässige Fabrik zum Bau von E-Nutzfahrzeugen soll größer werden. Dort stellt BYD seit 2017 E-Busse für den europäischen Markt her - aktuell bis zu 400 Einheiten pro Jahr. ...

