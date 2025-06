LONDON, June 30, 2025- einem neuen Cloud-Add-on, das durch eine nahtlose Integration mit Ecwid ermöglicht wird - in den E-Commerce-Bereich. Mit Brizy Shops kann jeder einen Online-Shop mit der gleichen Einfachheit erstellen und verwalten, für die Brizy bekannt ist.

Brizy hat die Grenzen der Website-Erstellung kontinuierlich erweitert und bietet eine vielseitige Suite, die WordPress, Brizy Cloud und sogar eine eigene Shopify-App umfasst. Mit seinen fortschrittlichen KI-Website-Erstellungsfunktionenund robusten White-Label-Lösungenhat sich Brizy zu einer beliebten Plattform für Hunderttausende entwickelt, die die Webentwicklung und das Webdesign vereinfachen möchten. Die Einführung von Brizy Shops festigt dieses Engagement weiter und erweitert den charakteristischen Drag-and-Drop-Visual-Builder von Brizy direkt auf den Bereich des Online-Handels innerhalb der Brizy Cloud.

Ein neuer Standard für Einfachheit im E-Commerce

Brizy Shops wurde entwickelt, um den E-Commerce-Prozess zu vereinfachen und die Probleme anzugehen, mit denen Unternehmen beim Aufbau und der Verwaltung eines Online-Shops häufig konfrontiert sind:

Keine Probleme mit der Technologie: Vermeiden Sie komplexe manuelle Einstellungen, Plugin-Konflikte und ständige Updates. Brizy Shops bietet eine nahtlose, stabile und problemlose Grundlage innerhalb der Brizy Cloud.

Vermeiden Sie komplexe manuelle Einstellungen, Plugin-Konflikte und ständige Updates. Brizy Shops bietet eine nahtlose, stabile und problemlose Grundlage innerhalb der Brizy Cloud. Schnellere Markteinführung: Erstellen, starten und optimieren Sie Ihren Online-Shop ganz einfach mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Builder von Brizy und bringen Sie Ihre Produkte schneller zu Ihren Kunden.

Erstellen, starten und optimieren Sie Ihren Online-Shop ganz einfach mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Builder von Brizy und bringen Sie Ihre Produkte schneller zu Ihren Kunden. Völlige Flexibilität: Kombinieren Sie mühelos E-Commerce mit allen anderen Brizy Cloud-Inhalten, einschließlich Landing Pages, Lead-Generierung und Pop-ups, und schaffen Sie so ein harmonisches Online-Ökosystem.

Kombinieren Sie mühelos E-Commerce mit allen anderen Brizy Cloud-Inhalten, einschließlich Landing Pages, Lead-Generierung und Pop-ups, und schaffen Sie so ein harmonisches Online-Ökosystem. Volle kreative Kontrolle: Gestalten Sie Ihren Shop genau so, wie Sie ihn sich vorstellen, mit pixelgenauer Präzision. Passen Sie jedes Detail an, vom Produktlayout bis zum Bezahlvorgang, um ein wirklich maßgeschneidertes Einkaufserlebnis zu schaffen.

Brizy Shops steht allen Nutzern von Brizy Cloud zur Verfügung. Es wird eine 14-tägige kostenlose Testversion angeboten, mit der Nutzer das gesamte E-Commerce-Erlebnis unverbindlich erkunden und testen können. Die kostenlose Testversion wird auch weiterhin verfügbar sein.

Werbeaktionen und Angebote

Für eine begrenzte Zeit bietet Brizy Einführungspreise auf alle drei Brizy Shops-Tarife - für Shops mit 100 bis unbegrenzt vielen Produkten. Für frühe Anwender ist dies eine großartige Gelegenheit, sich Einsparungen zu sichern und mit Zuversicht zu skalieren.

"Wir wollten den E-Commerce nicht neu erfinden - wir wollten ihn für den durchschnittlichen Inhaltsersteller tatsächlich nutzbar machen. Brizy Shops tut genau das. Es funktioniert reibungslos, ist visuell und steht Ihnen nicht im Weg, so dass Sie schnell mit dem Verkauf beginnen können. Unser Ziel war es schon immer, die Reibungspunkte beim Aufbau einer Onlinepräsenz zu beseitigen. Mit Brizy Shops erhalten Sie die Leistungsfähigkeit des E-Commerce ohne Komplexität: keine Plugins, keine Programmierung, kein Rätselraten. Es ist der schnellste Weg, den wir kennen, um von der Idee zu Einkommen zu gelangen", so Dimi Baitanciuc, Mitbegründer und CEO von Brizy.

Ganz gleich, ob Sie eine Produktlinie auf den Markt bringen, digitale Waren verkaufen oder Dienstleistungen anbieten - Brizy Shops sorgt für Flexibilität und Schnelligkeit in Ihrem Shop. In Kombination mit den KI-Tools, White-Label-Optionen und der Reichweite der Plattform von Brizy ist diese Einführung ein wichtiger Schritt, um E-Commerce so einfach und zugänglich zu machen wie die Erstellung von Inhalten.

Erfahren Sie mehr und legen Sie los unter brizy.io.

Über Brizy

Das in London ansässige Unternehmen Brizy ist ein durch Risikokapital finanziertes Technologieunternehmen, das sich auf Website-Erstellungslösungen der nächsten Generation spezialisiert hat. Das Angebot von Brizy umfasst WordPress, Shopify, Brizy Cloud, E-Commerce und White-Label-KI, die alle darauf ausgelegt sind, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Online-Präsenz mühelos auszubauen. www.brizy.io

