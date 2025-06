Reußenköge/ Bliestorf (ots) -GP JOULE hat den Windpark Bliestorf in Betrieb genommen. Zwei moderne Nordex N133 liefern nun sauberen Strom. Unter strengen Umwelt- und Naturschutzauflagen und mit einer ressourcenschonenden Umsetzung hat der Energieversorger den Windpark im Kreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) innerhalb von elf Monaten errichtet und ans Netz gebracht."Der Windpark in Bliestorf zeigt, wie wir Windprojekte auch unter strengen naturschutzrechtlichen Auflagen realisieren können und trotzdem im Zeitplan bleiben", erklärt Lutz Rossen, Projektingenieur von GP JOULE PROJECTS.Es wurden anspruchsvolle Auflagen der Naturschutzbehörde betreffend des Boden- und des Knickschutzes erfüllt. Zusätzlich hat GP JOULE bewusst auf bestehende Infrastruktur zurückgegriffen und für den Windpark Bliestorf das nahe gelegene Umspannwerk ertüchtigt und durch eine SCADA-Station für die Datenanalyse und Steuerung erweitert."Diese Ertüchtigung spart gegenüber einem Neubau deutlich an Ressourcen und unterstützt die Nachhaltigkeit des Projektes. So wie hier in Bliestorf können Windenergie und Naturschutz sinnvoll in Einklang gebracht werden", betont Rossen.GP JOULE war als Generalunternehmen im Auftrag von KGAL Investment Management für die gesamte Umsetzung des Windparks zuständig. Dies umfasste das Genehmigungsverfahren, die gesamte Bauphase, die Koordination aller Zulieferer und Gewerke, den Netzanschluss und die erfolgreiche Inbetriebnahme.Die beiden neuen Anlagen des Typ Nordex N133 verfügen über eine Nabenhöhe von 110 Metern und eine Leistung von zusammen 9,6 Megawatt.Die erwartete Stromerzeugung liegt bei 18 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 6.000 Haushalten (bei 3.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch).Bilder unter https://www.gp-joule.com/de/newsroom/presse/pressefotos/Über GP JOULEGP JOULE ist als integrierter Energieversorger in allen Bereichen der Energie-Wertschöpfungskette aktiv: von der Erzeugung bis zur Nutzung - und von der Beratung über die Finanzierung und Projektierung bis zum Bau und Service. GP JOULE produziert und vermarktet Wind- und Solarstrom, grünen Wasserstoff und Wärme und setzt die Energie dort ein, wo es am effektivsten ist: in der Elektro- und Wasserstoffmobilität, in Haushalten und in der Industrie. So gestaltet GP JOULE aus Deutschland heraus seit 2009 das Energiesystem mit Zukunft in Europa. Für eine sichere, unabhängige und nachhaltige Energieversorgung. Für 100 % Erneuerbare Energien für alle.Pressekontakt:Jürn KruseAbteilungsleiter UnternehmenskommunikationGP JOULE Gruppepresse@gp-joule.deTel. +49 (0) 4671-6074-213Mobil +49 160 1540265Original-Content von: GP JOULE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100699/6065637