© Foto: David Vives - unsplash

US-Aktien-Futures steigen - S&P 500 und Nasdaq starten mit Rückenwind in verkürzte Handelswoche.Die US-Aktien-Futures steigen auch am Montag. Der S&P 500 und der Nasdaq hatten die vergangene Woche auf Rekordhochs beendet. Das deutet auf weitere Kursgewinne hin, wenn die durch den Feiertag verkürzte Handelswoche beginnt. Alle drei großen US-Aktienindizes verzeichneten in der vergangenen Woche starke Gewinne. Der S&P 500 legte 3,4 Prozent zu und beendete damit zwei Wochen mit Verlusten. Gleichzeitig markierte er seinen ersten Rekordschlusskurs seit Februar. Der technologieorientierte Nasdaq stieg im Wochenverlauf um 4,2 Prozent und erreichte damit erstmals seit Dezember ein neues Rekordhoch. …