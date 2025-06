Droneshield hat die Anleger in der vergangenen Woche in Ekstase versetzt. Grund für die Rally: der größte Auftrag der Firmengeschichte. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie des Herstellers von Jammern mit 200 Prozent im Plus. Der Durchschnitt seit 2020: +33 Prozent. Da geht noch mehr, meint dieser Analyst.

