Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz engagiert sich seit vielen Jahren aktiv für die Ausbildung und Förderung von Lernenden. Ein besonderes Highlight ist die jährliche Projektwoche, in der Lernende eigenständig eine Filiale führen. Dieses Jahr ist besonders, denn Chrigu Stucki, unterstützt Lidl Schweiz dabei als "Springer-König".Vom 30. Juni bis 4. Juli 2025 übernehmen Lernende die vollständige Verantwortung für die Filiale in Willisau (LU). In der Woche davor - vom 23. bis 28. Juni - werden sie durch das bestehende Filialteam intensiv auf diesen besonderen Einsatz vorbereitet."Unsere Lernenden sind unsere Zukunft. Deshalb möchten wir sie fördern und motivieren, langfristig ein Teil vom Team Lidl Schweiz zu sein", erklärt Steven Meier, Department Manager Training & Development bei Lidl Schweiz. "Massnahmen wie die Projektwoche helfen ihnen, Verantwortung zu übernehmen und sich optimal auf das Berufsleben vorzubereiten".Die Projektwoche ist fester Bestandteil der Ausbildung bei Lidl Schweiz und findet seit 2015 jährlich statt. Dabei lernen die Lernenden nicht nur die Filialabläufe besser kennen, sondern wachsen über sich hinaus - fachlich wie persönlich.Chrigu Stucki, der "Springer-König", wird während der Projektwoche an verschiedenen Tagen vor Ort sein, mit anpacken, für gute Stimmung sorgen - und den Lernenden Mut machen. Seine Rolle als Markenbotschafter wird durch sein aktives Mitwirken noch greifbarer und motivierender.Zusätzlich sind im Rahmen der Projektwoche drei Sonderaktivitäten geplant. Die Lernenden organisieren und betreuen dabei verschiedene Aktionen für Gross und Klein: ein Grillstand, Kinderschminken und eine Hüpfburg sorgen für Spass und Begegnungen.Die Verpflegung wird zum Preis von CHF 1.- angeboten. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf von Essen und Getränken spendet Lidl Schweiz an die gemeinnützige Organisation Caritas.Mit dieser Initiative unterstreicht Lidl Schweiz einmal mehr, wie wichtig eine praxisorientierte, engagierte Nachwuchsförderung im Detailhandel ist - und wie viel Potenzial in der nächsten Generation steckt.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100932994