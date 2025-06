Zürich (ots) -Zürcher Medienpreis 2025Die Zürcher Radio-Stiftung schreibt einen Wettbewerb aus zur Vergabe eines Radio- und eines Fernsehpreises in der Höhe von je CHF 25'000.-.Die beiden Preise sind die bedeutendsten Radio- und Fernsehauszeichnungen der deutschsprachigen Schweiz. Sie haben die Förderung herausragender, qualitativ wegleitender Medienleistungen zum Ziel.Für den Wettbewerb können angemeldet werden:Audio- und Videobeiträge, Einzelsendungen und Sendereihen für publizistische Anbieter in deutscher Sprache oder Mundart, Koproduktionen und rätoromanische Fernsehsendungen in einer deutschsprachigen Bearbeitung.Die Beiträge müssen von einer schweizerischen Radio- oderFernsehstation oder im Internet im Zeitraum vom1. Oktober 2023 bis 30. September 2025 publiziert worden sein.Die Anmeldung muss spätestens bis zum 30. September 2025 erfolgen.Anmeldeformulare und weitere Informationen unter:www.zuerchermedienpreis.chDie Feier der Preisverleihung findet am Montag, 24. November 2025, im Zunfthaus zur Meisen in Zürich statt.Der Stiftungsrat der Zürcher Radio-StiftungPressekontakt:Colette GradwohlPräsidentin Zürcher Radio-Stiftungmedienpreis@zuercherradiostiftung.chOriginal-Content von: Zürcher Radiostiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000085/100932993