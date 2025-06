DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsatz im deutschen Einzelhandel fällt im Mai wider Erwarten

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Mai wider Erwarten gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,5 Prozent prognostiziert. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im Mai preisbereinigt um 1,6 Prozent höher. Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus.

Deutsche Importpreise deuten im Mai auf schwachen Preisdruck

Die Importpreise in Deutschland sind im Mai stärker gesunken als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 0,5 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisrückgang von 1,1 Prozent registriert. Die befragen Ökonomen hatten einen Rückgang von 0,8 Prozent erwartet.

Japans Industrieproduktion steigt im Mai, bleibt aber unter Prognose

Japans Industrieproduktion ist im Mai leicht gestiegen, doch dürfte der Aufschwung aufgrund der Auswirkungen der US-Zölle und der Besorgnis über eine weltweite Konjunkturabkühlung nur vorübergehend sein. Die Industrieproduktion stieg im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, nachdem sie im April um 1,1 Prozent zurückgegangen war, wie aus den am Montag vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie veröffentlichten Daten hervorgeht.

Chinas Industrie-PMI im Juni leicht verbessert

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im Juni nach offiziellen Angaben leicht verbessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,7 (Mai: 49,5), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten exakt diesen Stand prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

USA könnten wichtigen Handelspartnern bei Zöllen länger Frist geben

Die Vereinigten Staaten könnten nach Darstellung von Finanzminister Scott Bessent einigen seiner wichtigen Handelspartner eine in den Zollverhandlungen eine Verlängerung der Frist am 9. Juli gewähren, nach der die Trump-Administration ihre hohen, so genannten reziproken Zölle einführen werden. Bei anderen könnten die Zölle an oder um diesen Tag herum erhöht werden, sagte Bessent am Freitag dem US-Fernsehsender CNBC.

Kanada setzt für Handelsgespräche mit den USA Digitalsteuer aus

Kanada nimmt zur Rettung der Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten die Digitalsteuer (Digital Services Tax) zurück. Das kanadische Finanzministerium wollte ab Montag eigentlich Milliarden von Dollar von US-Tech-Unternehmen einziehen, als Steuern auf digitale Dienstleistungen. Es handelte sich um eine Regelung, die Kanadas liberale Regierung 2024 noch unter Ex-Premierminister Justin Trudeau beschlossen hatte. Am Sonntag kündigte die kanadische Regierung nun an, sie werde die Steuererhebung aussetzen und im Parlament ein Gesetz zur Aufhebung der Steuer einbringen, "in Erwartung eines für beide Seiten vorteilhaften umfassenden Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten."

Kaliforniens Gouverneur verklagt Fox News auf hohen Schadensersatz

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat Fox News verklagt. Der Sender habe ihn verleumdet, indem er behauptete, er habe über ein Telefongespräch mit Präsident Donald Trump gelogen, erklärte der demokratische Politiker. Newsom fordert mindestens 787 Millionen Dollar Schadenersatz. Überdies soll es Fox verboten werden, Beiträge zu veröffentlichen, die ein "irreführend bearbeitetes Video" enthalten, das laut Newsom den Anschein erweckt, er habe gelogen, weil er nicht mit Trump gesprochen habe, bevor der Präsident als Reaktion auf Proteste von kalifornischen Bürgern in Los Angeles Truppen der Nationalgarde dorthin entsandte.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz -4,8% gg Vormonat

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz -1,8% gg Vorjahr

GB/Leistungsbilanz 1Q Defizit 23,5 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE Defizit 19,5 Mrd GBP

GB/Investitionen 1Q endgültig +3,9% gg Vq; +6,1% gg Vj

GB/Investitionen 1Q revidiert von vorläufig +5,9% gg Vq; +8,1% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.