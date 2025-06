Nürnberg (ots) -Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat Anja Piel zum 1. Juli 2025 zur Vorsitzenden gewählt. Sie ist Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Christina Ramb, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), gewählt.Anja Piel erklärte anlässlich des Amtswechsels: "Mit Blick auf den unsicheren Arbeitsmarkt mit steigenden Arbeitslosenzahlen ist mehr Weiterbildung der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder Cent, den wir in Qualifizierung investieren, zahlt sich aus, um sichere berufliche Perspektiven für Menschen zu schaffen. Die Transformation des Arbeits- und Ausbildungsmarkts erfordert vorausschauende Arbeitsmarktpolitik, die auf berufliche Weiterbildung setzt. Nur so können Beschäftigte im Job gehalten werden. Für die konstruktive Begleitung dieses tiefgreifenden Wandels benötigt die BA mehr Ressourcen. Zudem müssen Beschäftigte stärker von Routineaufgaben entlastet werden. Dazu muss da, wo es geht, in Automatisierung und den Einsatz von KI investiert werden. Die BA muss den demographischen Wandel als Gestaltungschance nutzen."Christina Ramb ergänzt: "Gerade bei steigender Arbeitslosigkeit muss sich die BA auf ihre Kernaufgabe fokussieren: Vermittlung und Auszahlung von Geldleistungen. Um höhere Kosten für die Beitragszahler zu vermeiden, gibt es einen entscheidenden Hebel: Die Ausgaben für das Arbeitslosengeld müssen sinken. Je mehr Arbeitslose in Arbeit kommen, desto geringer sind die Ausgaben und desto höher sind die Einnahmen. Viele Arbeitgeber suchen nach wie vor Personal. Deshalb gilt aktuell: Vermitteln, vermitteln, vermitteln. Die BA muss jetzt Menschen und Arbeit zusammenbringen. Der Vorstand treibt wichtige Maßnahmen rund um Digitalisierung, Prozessoptimierung und Kundennähe voran. Dafür hat er unsere Unterstützung im Verwaltungsrat."Der Verwaltungsrat ist das Aufsichts- und Beratungsgremium der Selbstverwaltung der BA auf zentraler Ebene.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | X (https://twitter.com/bundesagentur) | XING (https://www.xing.com/pages/bundesagentur) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6065653