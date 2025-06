Der DAX konnte zum Wochenschluss mit einem Plus von 1,6% über die 24.000er-Barriere steigen. Rückblick: Starker Wochenabschluss für den deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen zur Wochenmitte in eine Konsolidierung übergegangen waren, kam am Freitag neues Kaufinteresse in den Markt. Dabei sprangen die Blue Chips bereits per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...