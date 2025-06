Die Rheinmetall Aktie zeigt zum Monatsende eine auffällige Serie massiver Kursschwankungen. Nach einem Anstieg von mehr als sieben Prozent am Donnerstag folgte am Freitag ein Rückgang um über sechs Prozent. Am Montagmorgen notiert der DAX-Titel auf Tradegate bei 1.780 Euro . Damit bleibt der Bereich um 1.916 bis 1.944 Euro eine hartnäckige ...

