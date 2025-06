Mainz (ots) -Die Firma MaxSolar GmbH wurde am vergangenen Freitag im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Mainz zum vierten Mal mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet. Das Unternehmen aus Traunstein zählt zu den führenden Innovatoren im deutschen Mittelstand und erhielt die Auszeichnung für seine Leistungen in den Kategorien Erneuerbare Energien, Technologie und Nachhaltigkeit. Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung, die in der Mainzer Rheingoldhalle stattfand, gratulierte Wissenschaftsjournalist und TOP 100-Mentor Ranga Yogeshwar der MaxSolar GmbH. Er würdigte das Unternehmen für seine innovativen Ansätze im Bereich der Energiewende."Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement unserer Teams und die Innovationskraft, die MaxSolar seit 16 Jahren prägt", erklärte Guido Reinecke, Chief Financial Officer (CFO) der MaxSolar GmbH, nach der Entgegennahme des Preises.Pioniere der EnergiewendeDie MaxSolar GmbH, 2009 in Traunstein gegründet, entwickelt ganzheitliche Energiekonzepte, die verschiedene Sektoren miteinander verbinden. Das Unternehmen deckt dabei in jedem Sektor die komplette Wertschöpfungskette ab - angefangen bei der Entwicklung und Planung bis hin zur Installation und dem Betrieb der Anlagen. Durch die intelligente Kombination von Photovoltaik, Windkraft, Speichern, Elektromobilität und Wärmeversorgung entstehen maßgeschneiderte, innovative Lösungen. Zusätzlich bietet MaxSolar seinen Kunden Power Purchase Agreements (PPAs), die eine langfristige, planbare und nachhaltige Stromversorgung gewährleisten. Mit einer Projektpipeline von 7,6 Gigawatt und vier Niederlassungen ist das Unternehmen mit rund 370 Mitarbeitern deutschlandweit tätig.Die 2024 gegründete Tochtergesellschaft Energy Partners bietet maßgeschneiderte Energielösungen für Industrie-, Gewerbe- und Logistikkunden im Commercial & Industrial (C&I)-Bereich. Im Fokus stehen eine effiziente, nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung sowie intelligente E-Ladelösungen. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem dezentrale Versorgungskonzepte wie Photovoltaik und Speicherlösungen, smartes Last- und Energiemanagement, bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur, PPA-Modelle sowie digitale Steuerungssysteme über das eigene Energiemanagementsystem "EPSherpa". Mit diesem ganzheitlichen Ansatz unterstützt Energy Partners Unternehmen dabei, Energiekosten zu senken, CO2-Emissionen zu reduzieren und die Energieversorgung zukunftssicher zu gestalten.Ein starkes Fundament für die ZukunftNeben den technologischen Innovationen setzt die MaxSolar Gruppe auf eine Unternehmenskultur, die Innovation und unternehmerisches Denken fördert. Durch kontinuierliche Weiterbildung und die Förderung des interdisziplinären Austauschs wächst das Unternehmen nicht nur im Hinblick auf Umsatz und Projekte, sondern auch als attraktive Arbeitgebermarke."Ein Arbeitsumfeld, das kreativen Ideen Raum gibt, sind der Schlüssel zu unserem Erfolg", so Reinecke. "Als TOP-Innovator möchten wir nicht nur die Energiewende vorantreiben, sondern auch weiterhin ein Unternehmen bleiben, das durch seine Innovationskraft und seinen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen einen Unterschied macht."TOP 100: der InnovationswettbewerbSeit 1993 zeichnet der Innovationswettbewerb TOP 100 Unternehmen aus, die sich durch außergewöhnliche Innovationskraft und herausragende Innovationserfolge im Mittelstand hervorgetan haben. Mit Unterstützung von renommierten Partnern wie der Fraunhofer-Gesellschaft und dem Mittelstandsverband BVMW sowie der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschafts-Universität Wien wird der Wettbewerb als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Innovationskraft im deutschen Mittelstand angesehen.Über MaxSolar GmbH:Die 2009 gegründete MaxSolar GmbH mit Hauptsitz in Traunstein entwickelt sektorübergreifende Energiekonzepte und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien ab - von der Entwicklung, Planung und Installation bis zum Betrieb der Anlagen. Durch die Kombination von Photovoltaik, Windenergie, Speicherlösungen, Elektromobilität und Wärmeversorgung entstehen innovative Konzepte, die alle Sektoren intelligent miteinander vernetzen. Zudem bietet MaxSolar Kunden Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom an. Mit einer Projektpipeline von 7,6 Gigawatt, fünf Standorten und knapp 370 Mitarbeitern ist MaxSolar in ganz Deutschland aktiv.www.maxsolar.comPressekontakt:Verena SteindlMarketing & CommunicationsMaxSolar GmbHTel.: +49 861 21396 621E-Mail: verena.steindl@maxsolar.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/6065682