© Foto: Evan Vucci - AP

Trump droht mit einer neuen Zoll-Welle ab dem 9. Juli - wer nicht spurt, zahlt. Ist das kluge Taktik oder reines Chaos? US-Präsident Donald Trump erhöht vor Ablauf der 90-tägigen Zoll-Aussetzung am 9. Juli den Druck auf die Handelspartner der Vereinigten Staaten. In einem Interview mit Fox News kündigte er an, keine Verlängerung der Frist anzustreben, sondern stattdessen Ländern "ziemlich bald" Briefe mit konkreten Zollsätzen zu schicken: "Herzlichen Glückwunsch, wir erlauben Ihnen, in den Vereinigten Staaten von Amerika einzukaufen. Sie zahlen einen Zoll von 25 Prozent, 35 Prozent, 50 Prozent oder 10 Prozent." Trump nannte Japan als Beispiel und sagte: "Ich könnte einen an Japan schicken. …