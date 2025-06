München (ots) -Mr. Lodge bietet seine Website ab sofort in 24 Sprachen an - ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerbsumfeld. Mit diesem Schritt stärkt das Münchner Unternehmen gezielt seine internationale Kundenorientierung und schafft ein noch nutzerfreundlicheres Erlebnis für Wohnungssuchende aus aller Welt. Die technische Umsetzung erfolgt mithilfe moderner KI-gestützter Übersetzungstechnologie, die präzise und kontextbezogene Inhalte ermöglicht. So bleiben auch in der digitalen Kommunikation keine Informationen auf der Strecke - und der persönliche Kontakt wird durch sprachliche Nähe aufgewertet.Sprachliche Vielfalt als ServiceversprechenWer in München ankommt, steht oft vor sprachlichen Hürden - gerade in sensiblen Bereichen wie z.B. der Wohnungssuche. Mit der neuen Mehrsprachigkeit reagiert Mr. Lodge auf diese Herausforderung: "Sprache ist mehr als ein Kommunikationsmittel - sie ist ein Ausdruck von Wertschätzung und Vertrauen", sagt Geschäftsführer Norbert Verbücheln. "Wir erleben jeden Tag, wie wichtig es ist, auf Augenhöhe zu beraten. Mit dem erweiterten Sprachangebot geben wir Menschen aus aller Welt das gute Gefühl, von Anfang an verstanden zu werden."Technologie als Brücke, nicht als BarriereDie Übersetzung der Inhalte erfolgt durch eine automatisierte KI-Technologie, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Dabei stehen Verständlichkeit und kulturelle Feinfühligkeit im Fokus. "Wir setzen auf technische Innovation, um menschliche Nähe zu schaffen. Sprache ist der Schlüssel - und wer in der Sprache des Kunden kommuniziert, zeigt echte Wertschätzung", so Doris Palmiero, Head of Real Estate Rental bei Mr. Lodge.Internationales Team für internationale KundenDie digitale Sprachvielfalt wird durch gelebte Internationalität im persönlichen Kontakt ergänzt: Das Team von Mr. Lodge spricht rund 20 Sprachen - von Englisch und Spanisch über Arabisch bis Chinesisch. Damit garantiert das Unternehmen auch in der individuellen Betreuung eine verlässliche, kultursensible und zielgerichtete Kommunikation. "Technologie ist ein starkes Werkzeug - aber der direkte, persönliche Austausch bleibt für uns genauso wichtig", betont Verbücheln.International denken, lokal begeisternMr. Lodge ist nicht nur Experte für den Immobilienverkauf sondern seit vielen Jahren der erste Ansprechpartner für möbliertes Wohnen in München - besonders bei internationalen Mietern. Rund 60 Prozent unserer Anfragen stammen von Kunden aus dem Ausland. Die Verfügbarkeit der Website in 24 Sprachen ist ein logischer nächster Schritt, um den internationalen Servicegedanken weiter auszubauen.Die technische Umsetzung entstand in enger Zusammenarbeit mit der Full-Service Agentur Erste Heimat GmbH in Unterhaching bei München.Pressekontakt:Keil KommunikationCatrin KeilRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 89 74 11 85 495catrinkeil@keilkommunikation.comOriginal-Content von: Mr. Lodge GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122776/6065696