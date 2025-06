Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Konferenz

Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz



30.06.2025 / 10:00 CET/CEST





Pfäffikon/SZ, 30. Juni 2025

Sehr geehrte Damen und Herren Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das erste Halbjahr 2025 ein. Freitag, 22. August 2025, 11:00 Uhr

im Zunfthaus und Restaurant Zum Königstuhl,

Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme.

Anwesend sind: Geschäftsleitung: Marcel Schneider, Marcel Denner, Roger Bosshard, Reto Ehinger

Portfolio Management: Ruth Heinzer Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 14. August 2025 per E-Mail an: events@novaproperty.ch Der Halbjahresbericht 2025 steht am 22. August 2025, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter:

https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-city-real-estate-fund/downloads/





Freundliche Grüsse



Marcel Schneider Marcel Denner

CEO COO

marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

8808 Pfäffikon SZ

+41 58 255 37 37

info@novaproperty.ch

www.novaproperty.ch Swiss Central City Real Estate Fund

Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.

SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ



Ende der Medienmitteilungen