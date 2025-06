Berlin (ots) -Innerhalb von sechs Wochen können Studierende sowie junge Berufstätige im Ideation Lab in Münster die Grundlagen der Unternehmensgründung lernen und ihre Geschäftsidee für ein Start-up weiterentwickeln. In dem Programm des REACH - EUREGIO Start-up Centers unterstützen Unternehmenspartner junge Gründungsinteressierte, indem sie Einblicke in reale Kundenprobleme ermöglichen, im aktuellen Lab aus den Bereichen Mobilität, Chemie und Energie. Während des Programms und auch bei erfolgreichen Ausgründungen stehen Mentorinnen und Mentoren aus den Unternehmen den Teilnehmenden zur Seite. Für dieses innovative Format zur Kompetenzentwicklung und Nachwuchsförderung vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats Juni.Die Hochschulperle des Monats Juni zum Thema "Mit Unternehmen forschen - Innovationen gestalten" geht an das Ideation Lab desREACH - EUREGIO Start-up Centers. Es wird von der Universität und der FH Münster in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Region angeboten. Innerhalb eines sechswöchigen Programms unterstützen die Unternehmen als sogenannte Innovationspartner junge Gründungsinteressierte dabei, eine Geschäftsidee, die zu einer sauberen Zukunft beitragen kann, weiterzuentwickeln oder zu finden. Im aktuellen Lab mit mehr als 50 Teilnehmenden stehen hierbei die Bereiche der nachhaltigen Chemie, Energie und zukunftsfähigen Mobilität im Fokus, im kommenden Lab im Herbst der Bereich FinTech.Das Programm des Ideation Lab richtet sich explizit an Gründungsinteressierte im breiten Sinne: Einige der Teilnehmenden bringen bereits eine Geschäftsidee mit, andere Teilnehmende wiederum haben nur den Wunsch, ein Start-up zu gründen. Der Großteil der Gründungsinteressierten sind Studierende. Diese werden mit erfahrenen Mitarbeitenden aus den Partnerunternehmen für die Ideenentwicklung und -validierung zusammengebracht, mit dem Ziel, ein Start-up zu gründen. Zudem erlernen sie im Austausch mit Mentorinnen und Mentoren aus den Partnerunternehmen Kenntnisse über mögliche Absatzmärkte und gewinnen Einblicke in reale unternehmerische Herausforderungen. Das REACH - EUREGIO Start-up Center begleitet die Gründungsinteressierten bei der Ideenentwicklung mit einem strukturierten Workshop-Programm und vermittelt wichtige Fähigkeiten wie das Pitchen von Geschäftsideen oder das erfolgreiche Aufbauen eines Gründungsteams. Zum Abschluss wird den besten Gründungsteams eine große Bühne vor Vertreterinnen und Vertretern des regionalen Start-up-Ökosystems geboten, um ihre Idee zu pitchen."Mit dem Ideation Lab zeichnet der Stifterverband ein innovatives Programm aus, das Wissenschaft und Wirtschaft praxisnah zusammenbringt", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Juni an das Programm zu vergeben. "Hervorzuheben ist dabei der niederschwellige Zugang zu unternehmerischem Wissen, Coachings, Finanzierung und realen Anforderungen regionaler Unternehmen. So entsteht ein Raum, in dem aus interdisziplinären Teams tragfähige Start-up-Ideen entstehen."Weitere Informationen zum Ideation Lab des REACH - EUREGIO Start-up Center finden Sie unter: https://www.reach-euregio.de/page/ideation-labHochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.Im Jahr 2025 zeichnet der Stifterverband Projekte aus, die Forschung und Innovation verbinden und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft intensiv vorantreiben. Mit der Hochschulperle des Monats macht er diese beispielhaften Projekte überregional sichtbar, um andere Hochschulen zu inspirieren. Die herausragenden Beispiele sollen zeigen, dass Spielräume für gemeinsames Forschen genutzt werden und Wissenschaft sowie Wirtschaft davon profitieren. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperleDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.orgPressekontakt:Peggy GroßPressesprecherin des StifterverbandesT 030 322982-530presse@stifterverband.deIdeation Lab des REACH - EUREGIO Start-up CenterUniversität MünsterChristian WiencierzT 0251 83-23174christian.wiencierz@uni-muenster.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/6065735