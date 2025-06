Weil man sich künftig verstärkt auf das profitbale Maisgeschäft im europäischen Markt konzentrieren will, wird KWS SAAT sich von seinem Maisgeschäft in Nordamerika trennen und verkauft seine Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und Lizenzen. Die 50 %-igen Beteiligungen an den zwei nordamerikanischen Gemeinschaftsunternehmen AgReliant sowie Lizenzen für Züchtungsmaterial will KWS an den Pflanzenexperten GDM verkaufen. Das Transaktionsvolumen für die Anteile liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich in US-Dollar und für die Lizenzen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Über die Kaufpreishöhe war bis dato nichts zu vernehmen. Allerdings soll die Prognose für 2025 unverändert bleiben. An der Börse kommen die News gut an - plus 5 %!



