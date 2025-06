NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinne der europäischen Ölkonzerne dürften im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt deutlich zurückgegangen sein und noch weiter sinken, schrieb Giacomo Romeo in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die Konsensschätzungen dürften im Schnitt um 4 Prozent sinken und für Eni, BP und Galp sogar um mehr als 10 Prozent. Die jüngsten Spannungen im Nahen Osten hätten nur temporär vom strukturellen Gegenwind für den Ölmarkt abgelenkt. Shell steche indes weiterhin mit der besten Kapitalverwendungsstrategie positiv heraus und könne seinen Kapitalbedarf aus dem Tagesgeschäft finanzieren. Bei Eni lobte Romeo das Potenzial für einen Schuldenabbau über durchdachte Verkäufe von Aktivitäten./gl/ag



