Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das technische Bild beim Bund-Future hat sich derweil kaum verändert und bleibt ohne klare Indikation, so die Analysten der Helaba.Zwar liege der Future unterhalb der gleitenden Durchschnitte (21T und 55T), die Unterstützungen bei 130,12/17 seien aber nicht unterschritten worden. Insofern dominiere wie in den letzten Wochen der seitwärts orientierte Handel das Geschehen. Insgesamt sei eine trendlose Marktverfassung zu konstatieren, wie der niedrige ADX und der etwa in der Mitte der neutralen Zone liegende RSI unterstreichen würden. Wichtige Widerstände würden sich nach wie vor bei 131,85/95 zeigen. Unterhalb der oben genannten Haltezone sei die Marke bei 129,30 in Blick zu nehmen. (30.06.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...