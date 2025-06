CATL hat in Indonesien den Grundstein für eine Batteriezellenfabrik zusammen mit seinem Joint-Venture-Partner Indonesia Battery Corporation gelegt. Die Fabrik in Karawang in der Provinz Westjava soll bis Ende 2026 mit einer anfänglichen Kapazität von 6,9 Gigawattstunden in Betrieb gehen. Bei der Grundsteinlegung sollen indonesische Offizielle laut übereinstimmenden Medienberichten von Reuters und Bloomberg angegeben haben, dass die Fabrik später ...

Den vollständigen Artikel lesen ...