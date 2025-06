KWS gab letzte Woche den Verkauf ihrer 50%-Beteiligung an den nordamerikanischen Mais-Joint-Ventures AgReliant an GDM, ein argentinisches Unternehmen für Pflanzengenetik, bekannt. Dies folgt auf den zurückliegenden Verkauf des Maisgeschäfts in Südamerika und China. Die Beteiligung, die als Finanzanlage gehalten und nach der Equity-Methode bilanziert wurde, wird zusammen mit Lizenzvereinbarungen für Mais-Genmaterial in Nordamerika verkauft. Die Transaktion markiert den vollständigen Ausstieg von KWS aus dem operativen Maisgeschäft in Nord- und Südamerika und ermöglicht dem Unternehmen, sich auf das profitablere Kerngeschäft mit Mais in Europa zu konzentrieren. Der Deal hat einen Wert im unteren dreistelligen Millionenbereich in US-Dollar zuzüglich Lizenzeinnahmen und soll voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Diese Maßnahme unterstützt die anhaltende Fokussierung von KWS auf wachstumsstarke und profitablere Geschäftsbereiche, was durch die am 23. Juni angekündigte Ausweitung der F&E-Aktivitäten im vielversprechenden Gemüsesegment untermauert wird. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 83,00 EUR. Der Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts ist in ihrem Modell noch nicht berücksichtigt, da die Transaktion finalisiert werden muss. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa





