Im Kurs der Palantir-Aktie ist dieser Tage mächtig Bewegung drin. Am vergangenen Donnerstag kletterte das Papier des Datenanalysekonzerns auf ein neues Allzeithoch. Am Freitag brach der Tech-Titel dann um fast -10% ein. Aber am Montagmorgen startet die Palantir-Aktie mit einem Plus von über +4% im europäischen Handel freundlich in die Woche. Wissen Anleger nicht mehr, wie sie das Unternehmen bewerten sollen? Vorstoß in eine neue Industrie In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...