WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Hessen hat im Juni voraussichtlich den dritten Monat in Folge 2,3 Prozent betragen. Im Vergleich zum Juni 2024 verteuerten sich Nahrungsmittel nach vorläufigen Zahlen weniger stark als die Verbraucherpreise insgesamt, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Rückgang der Energiepreise dämpfte die Gesamtinflation, allerdings nicht so stark als noch in den Vormonaten.

Laut Statistik stiegen die Preise für Nahrungsmittel im Juni 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,1 Prozent. Ausreißer nach oben waren Kaffee, Tee und Kakao, die sich um 17 Prozent verteuerten. Obst kostete 8,5 Prozent mehr, Mineralwasser, Limonaden und Säfte wurden 4,9 Prozent teurer.

Im Vorjahresvergleich sanken die Preise für Energie im Juni 2025 im Durchschnitt um 1,7 Prozent, wie das Landesamt weiter mitteilte. Im Mai 2025 hatte das minus noch 2,9 Prozent betragen. Autofahrer dürfte es dennoch freuen: Sowohl Diesel als auch Superbenzin kosteten im Juni 4,4 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor. Die Preise für Heizöl gaben um 6,4 Prozent nach./löb/DP/mis