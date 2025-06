Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Der Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin, bestehend aus ansässigen Hausärzten und dem RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, engagiert sich mit großem Einsatz dafür, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum nachhaltig zu sichern. Im Mittelpunkt steht dabei die Gewinnung und Bindung von Nachwuchskräften für die allgemeinmedizinische Versorgung vor Ort.Um jungen Ärztinnen und Ärzten eine umfassende und strukturierte Weiterbildung aus einer Hand zu ermöglichen, haben sich die beteiligten Hausärzte und der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt zu einem Weiterbildungsverbund zusammengeschlossen. Ziel ist es, die gesamte allgemeinmedizinische Weiterbildung in einer Region zu absolvieren und dabei den jungen Medizinerinnen und Medizinern differenzierte Einblicke in verschiedene Fachbereiche zu bieten. So entsteht eine hochwertige, gut organisierte und attraktive Weiterbildungslösung direkt vor Ort.Der Weiterbildungsverbund sieht in dieser Zusammenarbeit eine wichtige Chance, dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen aktiv entgegenzuwirken und die medizinische Versorgung im Landkreis Rhön-Grabfeld langfristig auf hohem Niveau sicherzustellen."Der Campus Bad Neustadt setzt sich mit Nachdruck dafür ein, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum langfristig zu sichern. Dabei legen wir großen Wert auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich. Gemeinsam können wir jungen Ärztinnen und Ärzten eine attraktive, praxisnahe und strukturierte Weiterbildung bieten - und so die Zukunft der allgemeinmedizinischen Versorgung vor Ort langfristig gestalten", erklärt Christiane Neumann, Chefärztin der Klinik für Innere Medizin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Dreimal im Jahr lädt der Verbund alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen zu einem gemeinsamen Treffen an den Campus ein. Diese Treffen dienen als Plattform für fachlichen Austausch, Weiterbildung und strategische Planung. Jedes Treffen steht unter einem thematischen Schwerpunkt, der aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der medizinischen Versorgung beleuchtet. Darüber hinaus werden Fortschritte des Verbunds diskutiert und zukünftige Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung und -bindung im Landkreis entwickelt.Mit dem Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin setzen die Partner ein starkes Zeichen für eine zukunftsfähige hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum und bieten jungen Ärztinnen und Ärzten eine wertvolle Perspektive für ihre berufliche Entwicklung.Weitere Informationen zum Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin unter www.campus-nes.deDer RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6065852