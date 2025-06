EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 7. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.06.2025 / 11:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432 Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien / 7. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 23. Juni 2025 bis einschließlich 27. Juni 2025 wurden insgesamt Stück 761.670 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 157.262 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde. Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird: Vorzugsaktien Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 23.06.2025 XETR 118.000 66,3685 7.831.482,58 CEUX 64.856 66,3618 4.303.958,66 TQEX 10.000 66,3590 663.590,22 AQEU 12.000 66,3550 796.259,90 24.06.2025 XETR 70.525 66,8501 4.714.606,48 CEUX 49.453 66,8109 3.303.998,00 25.06.2025 XETR 120.000 66,2784 7.953.405,52 CEUX 70.000 66,2930 4.640.512,36 TQEX 5.000 66,3226 331.612,80 AQEU 5.000 66,3221 331.610,34 26.06.2025 XETR 76.836 66,6192 5.118.752,10 CEUX 40.000 66,6312 2.665.246,70 27.06.2025 XETR 80.000 66,6686 5.333.491,56 CEUX 40.000 66,6878 2.667.513,18 Gesamt 761.670 66,5065 50.656.040,40

Stammaktien Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 23.06.2025 XETR 19.138 61,1414 1.170.123,90 CEUX 19.000 61,1687 1.162.206,00 TQEX 3.000 61,1513 183.453,80 AQEU 4.000 61,1662 244.664,90 24.06.2025 XETR 10.770 61,4519 661.837,15 25.06.2025 XETR 20.000 61,0030 1.220.059,50 CEUX 10.000 60,9944 609.944,10 26.06.2025 XETR 28.234 61,0603 1.723.976,00 CEUX 9.595 61,0752 586.016,35 27.06.2025 XETR 23.525 61,0053 1.435.149,60 CEUX 10.000 61,0712 610.711,75 Gesamt 157.262 61,0964 9.608.143,05

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 27. Juni 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 4.231.077 Vorzugsaktien und Stück 992.309 Stammaktien. Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF). Düsseldorf, 30. Juni 2025 Henkel AG & Co. KGaA Der Vorstand



