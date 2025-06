Aachen/Bonn (ots) -Nachdem die Waffenruhe zwischen Israel und Iran standhält und die USA unter US-Präsident Trump weiter Druck auf Israel ausübe, sehe der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags Armin Laschet auch die Möglichkeit für einen Waffenstillstand in Gaza: "Ich halte es für denkbar, dass in dieser oder der nächster Woche tatsächlich ein solcher Waffenstillstand kommt, dann könnten die Geiseln freigelassen werden", äußerte er sich gegenüber phoenix.Wie eine Nachkriegszeit in Gaza aussehen könne, sei dagegen ungewiss, "da gibt es glaube ich innerhalb der israelischen Regierung auch unterschiedliche Auffassungen", so Laschet. Aus Gesprächen mit dem israelischen Außenminister Gideon Sa'ar halte er eine palästinensische Selbstverwaltung nicht für ausgeschlossen, jedoch gebe es auch Stimmen, die eine israelische Besetzung fordern oder sich sogar für eine "Vertreibung der Palästinenser" aussprechen. Letzteres sei allerdings für "niemanden auf der Welt akzeptabel."Das ganze Interview sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6065866