Zum 01.07.2025 startet Christian Binder als Geschäftsführer und neuer CFO bei der SÜDVERS Service und Management GmbH. Die Servicegesellschaft verantwortet zentrale Funktionen im SÜDVERS Familienkonzern, darunter Finanzen, IT, HR, Marketing & Kommunikation sowie Organisation. Die SÜDVERS Gruppe hat Christian Binder zum neuen Geschäftsführer und Chief Financial Officer (CFO) der SÜDVERS Service und Management GmbH ernannt. In der Servicegesellschaft sind zentrale Funktionen innerhalb der Gruppe gebündelt, ...

