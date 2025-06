Berlin (ots) -Mit der neuen Stehlampen-Serie reagiert Govee auf die wachsende Nachfrage in Deutschland und Europa nach intelligenter Beleuchtung, die Design, Komfort und smarte Steuerung vereint.Govee (https://www.govee.com/), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich smarter Beleuchtung, bringt seine dritte Generation intelligenter Stehlampen auf den Markt. Die neue Serie umfasst drei Modelle, die modernes Wohnen mit individuell anpassbarem Licht bereichern: Tree Floor Lamp (https://eu.govee.com/products/govee-tree-floor-lamp), Uplighter Floor Lamp (https://eu.govee.com/products/govee-uplighter-floor-lamp) und Torchiere Floor Lamp (https://eu.govee.com/products/govee-torchiere-floor-lamp). Alle Modelle vereinen fortschrittliche RGBWW-Technologie, flexible Lichtgestaltung und vollständige Integration in gängige Smart-Home-Systeme. So werden selbst ungenutzte Ecken zu funktionalen und stilvollen Gestaltungselementen.Tree Floor Lamp für flexible Lichtgestaltung in modernen RäumenIm Zentrum der Serie steht die Govee Tree Floor Lamp. Sie überzeugt mit einem modernen, von der Form eines Baums inspirierten Design und drei unabhängig verstellbaren Leuchtenköpfen, die eine gezielte Beleuchtung ermöglichen. Die Köpfe sind um 350 Grad horizontal und 90 Grad vertikal drehbar. Zusätzlich lässt sich der Abstrahlwinkel zwischen 30 und 90 Grad einstellen. Damit eignet sich die Leuchte für Leseecken, Akzentbeleuchtung an Wänden oder zur Inszenierung von Deko-Elementen.Dank der firmeneigenen LuminBlend (https://eu.govee.com/pages/luminblend-technology)-Technologie und RGBWW-LEDs bietet die Tree Floor Lamp sanfte Farbverläufe und fein abgestufte Farbtöne in bis zu 16 Millionen Farben. Mit einer Helligkeit von bis zu 1500 Lumen und einer variablen Farbtemperatur von 2700 bis 6500 Kelvin eignet sie sich sowohl für funktionale als auch atmosphärische Beleuchtung. Zudem können Nutzerinnen und Nutzer über die Govee Home App aus 64 voreingestellten Lichtmodi wählen.Uplighter und Torchiere ergänzen die SerieDie Govee Uplighter Floor Lamp vereint drei Lichtzonen in einem Gerät. Der obere Bereich erzeugt mithilfe von wellenförmigen Lichteffekten eine stimmungsvolle Deckenbeleuchtung. Der mittlere Abschnitt bietet dekoratives RGBIC-Licht, während der untere Teil mit 1000 Lumen auf funktionale Ausleuchtung ausgerichtet ist. Eine integrierte Tageslichtautomatik und die Kompatibilität mit gängigen Smart-Home-Systemen machen die Lampe zu einem vielseitigen Begleiter für den Alltag.Die Govee Torchiere Floor Lamp setzt auf dreifache RGB-Zonensteuerung für immersive Lichtstimmungen. Ihr weiches, augenschonendes Licht und der integrierte Musikmodus schaffen eine entspannte Atmosphäre, die sich ideal für Wohn- und Schlafzimmer sowie gemeinschaftlich genutzte Räume eignet. Das gebogene Linsendesign lässt die Übergänge zwischen den drei Lichtzonen fließend ineinander übergehen. Dunkle Bereiche werden vermieden, sodass ein harmonisches und durchgängig gleichmäßiges Lichterlebnis entsteht.Smarte Lichtlösungen für zeitgemäßes WohnenAlle drei Modelle unterstützen Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant sowie Matter für plattformübergreifende Kompatibilität. Die Steuerung erfolgt zentral über die Govee Home App mit Zugriff auf Timerfunktionen, DIY-Lichteffekte und automatische Abläufe.Die Tree Floor Lamp, Uplighter Floor Lamp und Torchiere Floor Lamp ergänzen das bestehende Portfolio von Govee. Dazu gehören bereits Modelle wie Floor Lamp Pro, Floor Lamp 2, Cylinder Floor Lamp und Floor Lamp Basic.Preise und VerfügbarkeitAlle drei Modelle sind ab dem 30. Juni 2025 über Govee.com und Amazon.de erhältlich:- Tree Floor Lamp: EUR169.99 (Govee official website (https://eu.govee.com/products/govee-tree-floor-lamp) / Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0F2FBN7FH))- Uplighter Floor Lamp: EUR189.99 (Govee official website (https://eu.govee.com/products/govee-uplighter-floor-lamp) / Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0F1CS4VC2))- Torchiere Floor Lamp: EUR139.99 (Govee official website (https://eu.govee.com/products/govee-torchiere-floor-lamp) / Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0F2H7HJF3))Weiteres Bildmaterial finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1pr3kx2H3Y7i3kWSMLMTRjwcMQBZ7zRA_?usp=sharing).Weitere Produktinformationen finden Sie unter Govee.com (https://eu.govee.com/pages/govee-floor-lamp).Über GoveeSeit 2017 entwickelt Govee innovative, energieeffiziente und benutzerfreundliche Lichtlösungen für den gesamten Wohnbereich. Ob Wohnzimmer, Gaming-Setup oder Außenbereich: Govee steht für smarte Beleuchtung, die Alltagsmomente in individuelle Lichtstimmungen verwandelt. Unter dem Motto "Life is Colorful" bringt Govee Farbe in jedes Zuhause, schafft emotionale Verbindungen und macht alltägliche Erlebnisse ein Stück heller und lebendiger.Pressekontakt:David MahlichAxicom GmbHInfanteriestraße 1180797 Münchendavid.mahlich@axicom.com+49 152 284 932 57Original-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/6065875