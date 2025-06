Mainz (ots) -Starke Gemeinschaftsproduktionen im DACH-Raum: Bei ihrer jährlichen Koproduktionstagung haben die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten aus Deutschland, Österreich und der Deutschschweiz - ZDF, ORF und SRF - viele neue gemeinsame Projekte beschlossen.Für 2025/2026 sind als Koproduktionen unter anderem die neue Krimireihe "Obersee" (Arbeitstitel) mit Franziska Weisz, "Das Traumschiff" und viele weitere Filme und Serien sowie Dokumentations-, Kultur- und Unterhaltungsprogramme sowie Gottesdienst-Übertragungen geplant. Ein besonderes Highlight: Zwei Eurovisions-Ausgaben von "Aktenzeichen XY" live am Mittwochabend, die jeweils Fälle aus Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren und in allen drei Ländern zeitgleich ausgestrahlt werden.Die Programmverantwortlichen der drei Sender trafen sich bereits zum 58. Mal: in diesem Jahr am Montag, 23., und Dienstag, 24. Juni 2025, in Zürich. Die enge Zusammenarbeit der Partner zeigt sich auch im Koproduktionsvolumen, das 2024 wieder eine Steigerung zum Vorjahr verzeichnete und im vergangenen Jahr bei rund 133 Millionen Euro lag. Zu den erfolgreichen Koproduktionen zählten 2024 bewährte Programme wie "Die Toten vom Bodensee", "Der Bergdoktor", "Lena Lorenz", "Die Chefin", "Die Helene Fischer-Show" und neue Formate wie "Der Geier"."Für ein vielfältiges Programmangebot, das länderübergreifend überzeugt, das Kulturen und Gemeinsamkeiten vermittelt und natürlich Spaß macht - dafür brauchen wir starke Allianzen mit dem ORF und SRF. Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr die Koproduktionstagung nutzen konnten, um uns über kommende Programmhighlights, über die Herausforderungen der Branche und zu strategischen Fragen auszutauschen. SRF, ORF und ZDF bleiben starke Partner - immer mit den Bedürfnissen des Publikums im Blick", so ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke.ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: "Die Koproduktionstagung ist ein jährlicher Fixpunkt, um gemeinsam Strategien für die aktuellen Herausforderungen in der Medienbranche zu besprechen. Alle drei Sender stehen vor ähnlichen Aufgaben - gemeinsam können wir unsere Stärken bündeln und unserem Publikum zahlreiche länderübergreifende Programmhighlights bieten."SRF-Direktorin Nathalie Wappler: "Wir stehen in allen drei Ländern vor ähnlichen Herausforderungen. Die Zusammenarbeit mit den Medienhäusern aus Deutschland und Österreich ist umso wichtiger, um Potenziale auszuschöpfen und voneinander zu lernen. Es freut mich besonders, dass wir unsere Partner in diesem Jahr in Zürich zum konstruktiven Austausch empfangen und gemeinsam Lösungsansätze entwickeln konnten."Die Koproduktionstagung von ORF, SRF und ZDF findet jährlich seit 1967 statt. Ziel der Zusammenarbeit über Grenzen und Genres hinweg ist die gemeinsame Herstellung von Produktionen mit starker Relevanz für den deutschsprachigen Raum.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6065901