Berlin/Köln (ots) -Jan Böhmermann & Gruppe Royale, die Macherinnen des ZDF Magazin Royale, besetzen vom 27. September bis 19. Oktober 2025 mit der Ausstellung "Die Möglichkeit der Unvernunft" und einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm das Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin."Die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren gilt es zu weiten, anstatt sie zu verengen. Es ist an der Zeit, der Gesellschaft die Wurst vorzuhalten", beschreibt Jan Böhmermann den Leitgedanken der dreiwöchigen Residenz in dem 1957 als Kongresshalle von den USA gestifteten Haus der Kulturen der Welt (HKW)."Die politischen, gesellschaftlichen und juristischen Fragen der Gegenwart sind dort zu stellen, wo sie verhandelt werden," begründet Jan Böhmermann die Wahl des Projektortes im Herzen Berlins - direkt neben Kanzleramt, Reichstag und Schloss Bellevue: "Dieses Gebäude - ein Geschenk der USA an West-Berlin und die demokratische Bundesrepublik Deutschland - ist eine Zeitkapsel und mahnt uns, das Leuchtfeuer der Freiheit niemals erlöschen zu lassen."Mit "Die Möglichkeit der Unvernunft" öffnen Jan Böhmermann & Gruppe Royale für ihre dritte, bislang umfangreichste Ausstellung die "Schwangere Auster" und präsentieren zudem drei Wochen lang gemeinsam mit befreundeten Künstlern, Musikerinnen und anderen Gästen ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit besonderen Konzerten, Shows, TV-Aufzeichnungen, Performances, Filmvorführungen und Gesprächsrunden.Weitere Informationen, Neuigkeiten und Aktualisierungen gibt es auf der Website unvernunft.berlinTickets jetzt auf: unvernunft.berlin und hkw.de/unvernunft-ausstellungAusstellungseröffnung: Samstag, 27. September 2025, 12 Uhr. / Eröffnungsprogramm: Ausstellungseröffnung, Kanzleramts-Konzert mit Blond, Fuffifufzich & Special Guests, DJ-Set, Ingangsetzung der Waisenvernichtungsmaschine, Party. Tickets jetzt auf: unvernunft.berlin und hkw.de/unvernunft-konzertBisherige Ausstellungen von Jan Böhmermann & Gruppe Royale: "DEUSCTHLAND", 2017 (NRW Forum, Düsseldorf) / "DEUSCTHLAND-ASNCHLUSS-ÖSTERREICH", 2019 (Künstlerhaus, Graz, AT) / "Die Möglichkeit der Unvernunft", 2025 (Haus der Kulturen der Welt, Berlin)Das Fotografieren und Mitführen von Mobiltelefonen ist in den Ausstellungsräumen und bei sämtlichen Veranstaltungen nicht gestattet. "Die Möglichkeit der Unvernunft" ist ein Projekt von Jan Böhmermann & Gruppe Royale im Haus der Kulturen der Welt (HKW).Pressekontakt:Akkreditierung für die Pressevorbesichtigung (Samstag, 27. September 2025, ab 9 Uhr) & die Eröffnungspressekonferenz mit Jan Böhmermann & Gruppe Royale (27. September 2025, um 10 Uhr) bitte per Mail an: akkreditierung@unvernunft.berlin.Kontakt Ausstellungsleitung & Presseanfragen: Dr. Marder Gloistein, intendanz@unvernunft.berlin.Original-Content von: UE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180133/6065891