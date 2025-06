ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im Juni überraschend konstant geblieben. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht erneut um 1,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen damit gerechnet, dass die Teuerung nach dem Rückgang von 2,0 Prozent im April auf 1,7 Prozent im Mai wieder leicht auf 1,8 Prozent anzieht.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,2 Prozent. Auch dieser Wert blieb etwas hinter den Erwartungen zurück.

Die italienische Inflationsrate liegt weiter knapp unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. In Frankreich war die Inflation zwar stärker als erwartet gestiegen, bleibt aber weiter auf niedrigem Niveau. In Spanien liegt die Teuerung aktuell bei etwas über zwei Prozent. Die Zahlen für Deutschland werden um 14 Uhr veröffentlicht und die Daten für den gesamten Währungsraum am kommenden Dienstag./la/stk