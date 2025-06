DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

PING A.I.(GRP.)C. H YC 1 PZX0 CNE1000062N3 BAW/UFN

BYD CO. LTD. H YC 1 BY60 CNE1000062P8 BAW/UFN

LENOVO GROUP LTD. LHL0 HK0000928959 BAW/UFN

AIA GROUP LTD. (RMB CT.) 7A20 HK0000929080 BAW/UFN

SUN HUNG KAI PROP. LTD SHG0 HK0000931466 BAW/UFN

HONG KONG EXCH.+CLEA. LTD D9I HK0000931664 BAW/UFN

HANG SENG BANK LTD. HSB0 HK0000933603 BAW/UFN

BOC HONG KONG HLDGS LTD CU9 HK0000934304 BAW/UFN

CHINA RES.BE.HLD.CO.LTD CHK1 HK0000934429 BAW/UFN

ALIBABA GROUP HLDG LTD AHL0 KYG017191225 BAW/UFN

ANT.(RMB)CL.B HD-,10 9MD0 KYG040111216 BAW/UFN

BAIDU INC. A YC 1 B1C0 KYG070341204 BAW/UFN

GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 GRU0 KYG3777B1370 BAW/UFN

JD HEALTH INTERN. INC. 8ZN0 KYG5074A1186 BAW/UFN

KUAISHOU TECHNOLOGY 5Y01 KYG532631101 BAW/UFN

LI NING CO. LTD O.N. LNL0 KYG5496K1325 BAW/UFN

MEIT.(RMB)CL.B DL -,00001 9MD1 KYG596691124 BAW/UFN

JD.COM. INC. RMBORDSHS 013 KYG8208B1196 BAW/UFN

TENCENT HLDGS LTD NNN KYG875721899 BAW/UFN

XIAOMI CORP.B DL-,0000025 3CP1 KYG9830T1224 BAW/UFN





