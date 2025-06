Volkswagen stockt seine Beteiligung am US-Partner Rivian auf. Am 30. Juni wurde eine zweite Zahlung von einer Milliarde US-Dollar fällig, nachdem Rivian die in dem Vertrag vereinbarten Ziele erreicht hatte. Die erste Milliarde hatte VW im vergangenen Jahr direkt zum Abschluss der Vereinbarung investiert und hatte seitdem laut Geschäftsbericht 8,6 Prozent an Rivian gehalten. Welche Anteile mit der weiteren Milliarden-Investition künftig bei den Wolfsburgern ...

