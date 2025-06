Hamburg (ots) -Anwendungen gesammelt. Doch die Entwicklungen sind rasant und die Bandbreite an Optionen ist enorm groß. Ulrike Hanky-Mehner gibt einen Überblick, wie Kommunikatoren heute smart und erfolgreich mit KI arbeiten können.Wie Sie ChatGPT und weitere KI-Tools für professionelle Kommunikation smart nutzen, dabei Zeit sparen und relevante Ergebnisse erzielenWie lässt sich das ganze Potenzial von ChatGPT für unterschiedliche Aufgaben nutzen? Welche Tipps sind hilfreich für Kommunikationsprofis und welche weiteren Tools sind im PR-Alltag wertvoll?Dieses Webinar vermittelt praxisnah und verständlich, wie sich die KI als Sparringspartner und Teamplayer in der täglichen Routine von Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bewährt. Dabei geht es längst nicht nur um die effiziente Erarbeitung von Texten. Ulrike Hanky-Mehner zeigt KI-Instrumente, die PR-Profis aktuell kennen sollten und stellt Nutzungsmöglichkeiten von KI für die professionelle Kommunikation vor. Von Zielgruppenprofilen über die Definition von Personas bis zu Markt- und Wettbewerbsanalysen.Programm- KI im PR-Alltag 2025 - wo stehen wir heute?- KI-Tools optimal nutzen - Lifehacks für die Textarbeit sowie weitere smarte Anwendungen- Platzhirschen und Geheimtipps: Diese Anwendungen und Tools sollten Sie kennen- Checkliste für den (rechts-)sicheren Umgang mit KI- Ausblick: Was ist in der Pipeline?Dieses Webinar richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeitende in Agenturen, Beratungen und Unternehmen mit Fokus auf Kommunikation. Die Teilnahme lohnt sich insb. für PR-Profis, die sich auch ohne ein ausgeprägtes technologisches Verständnis dafür interessieren, was die derzeit populären KI-Angebote an praktischen Einsatzmöglichkeiten bereithalten. Das Webinar richtet sich an alle, die mit ChatGPT und eventuell auch andere KI-Tools bereits Erfahrungen gesammelt haben und nun weitere Einsatzmöglichkeiten, neue Instrumente und Tricks für den Einsatz kennenlernen möchten.Die Referentin:Ulrike Hanky-Mehner ist Kommunikationsberaterin und Inhaberin von UHM Kommunikation. Seit dem Start von ChatGPT im November 2022 begleitet sie Kommunikationsprofis in praxisorientierten KI-Coachings dabei, die Chancen von Künstlicher Intelligenz sicher und kreativ einzusetzen. Ihr Fokus liegt auf der praktischen Anwendung von KI in PR, Marketing und Unternehmenskommunikation. Ulrike Hanky-Mehner war bis 2018 als geschäftsführende Gesellschafterin für Havas PR in Deutschland verantwortlich, einem weltweit operierenden Agentur-Netzwerk mit Sitz in Paris. Ende 2018 gründete sie mit UHM Kommunikation eine eigene Beratungsgesellschaft. Sie ist Hamburgerin und lebt mit ihrer Familie vor den Toren der Stadt in der Nordheide.Key Facts- Termin: Mittwoch, 27. August 2025, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/effizient-kreativ-so-setzen-sie-ki-in-ihrem-pr-alltag-wirksam-ein-registrierung-1433598755469).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6065991