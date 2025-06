DJ EU-Ratspräsident: Kauf von US-Waffen kann Handelskrieg entschärfen

Von Laurence Norman und Kim Mackrael

DOW JONES--Europas Vereinbarung mit US-Präsident Donald Trump, seine Militärausgaben zu erhöhen, wird dazu beitragen, einen transatlantischen Handelskrieg zu entschärfen, da ein Großteil der neuen Gelder in US-Waffen fließen wird, sagte einer der beiden höchsten EU-Beamten. "Natürlich wird ein großer Teil dieser 5 Prozent für den Kauf amerikanischer Waffen ausgegeben werden, und das trägt dazu bei, die Handelsbeziehungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen", sagte Antonio Costa, der Vorsitzende des Europäischen Rates, in einem Interview, in dem er sich auf das neue Ziel bezog.

"Diese Vereinbarung in der Nato ebnete den Weg für eine möglichst baldige Einigung über den Handel", sagte er. Letzte Woche stimmten Kanada und die europäischen Mitglieder auf einem Gipfeltreffen der Nato Trumps Forderung zu, 5 Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben, um der Bedrohung durch russische Aggressionen an Europas Grenzen zu begegnen.

Der erbitterte Handelsstreit zwischen den USA und der EU bleibt jedoch ungelöst. Das Weiße Haus hat damit gedroht, die Zölle auf 50 Prozent zu erhöhen, wenn es bis zum 9. Juli kein Handelsabkommen mit dem 27-Länder-Block gibt. "Was die Verteidigung angeht, ist das Problem gelöst", sagte Costa über das Nato-Abkommen. "Was den Handel betrifft, so haben wir ein großes Ungleichgewicht in unseren Beziehungen."

Den Zahlen des Handelsministeriums zufolge haben die USA ein Defizit von 236 Milliarden Dollar im Warenhandel mit der EU - eine Lücke zwischen Exporten und Importen, die Trump häufig anprangert. Im Dienstleistungsverkehr mit dem Block haben die USA einen Überschuss.

"Wenn wir mehr in die Verteidigung investieren und mehr amerikanische Waren kaufen, wirkt sich das natürlich positiv auf die Verringerung des US-Handelsdefizits aus", sagte Costa, ein erfahrener Europapolitiker, der von 2015 bis 2024 Premierminister von Portugal war.

Die USA und die EU haben kürzlich ihre Handelsgespräche intensiviert. Die EU hat unter anderem vorgeschlagen, die Zölle auf viele amerikanische Waren zu senken und einige Maßnahmen zu ändern, die die USA als nichttarifäre Handelshemmnisse betrachten, um eine Befreiung von einigen der Zölle der Trump-Administration zu erreichen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Europäische Kommission, die für die EU-Handelspolitik zuständig ist, aufgefordert, ein Abkommen mit den USA zu unterzeichnen, das der Automobilindustrie und anderen Branchen seines Landes Zollerleichterungen verschaffen könnte. "Wir müssen schnell zu einem Ergebnis kommen", sagte Merz.

Die Details eines Abkommens könnten zu Meinungsverschiedenheiten führen. Aber einige EU-Mitglieder scheinen zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ein Abkommen mit uneinheitlichen Zugeständnissen besser ist als gar kein Abkommen. "Niemand in Europa will eine Eskalation", sagte Costa. "Niemand will einen Konflikt."

