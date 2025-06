DJ EZB: Geldpolitisches Instrumentarium bleibt voll erhalten

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hält an ihrem in den vergangenen Episoden sehr niedriger und sehr hoher Inflationsraten eingesetzten Instrumentarium fest. Wie sie nach einer mehrmonatigen Analyse mitteilte, sollen sowohl großvolumige Anleihekäufe (Quantitative Easing - QE), als auch Aussagen zum künftigen Zinskurs (Forward Guidance), Negativzinsen und sehr langfristige Refinanzierungsgeschäfte Teil des "geldpolitischen" Werkzeugkastens bleiben. In ihrem Bericht verwies die EZB zwar auf Studien, denen zufolge Forward Guidance und QE negative Nebenwirkungen gehabt hätten, ausgeschlossen wird ein künftiger Einsatz gleichwohl nicht.

June 30, 2025 05:54 ET (09:54 GMT)

