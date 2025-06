Die großen KI-Gewinner von morgen sind heute noch nicht an der Börse, befindet Börsianer-Kolumnist Carsten Puschmann. Während Nvidia & Co. bereits durch die Decke gehen, entstehen die wirklich disruptiven Innovationen im Verborgenen - in Start-ups, die nur über Private Equity zugänglich sind. Manchmal wünscht man sich als Anleger, die Zeit zurückdrehen zu können - klar, mit dem Wissen von heute. 1986 betrat Microsoft das Börsenparkett. Die Aktien wurden zum Startpreis von 21 US-Dollar gehandelt. Heute steht die Aktie des ehemaligen Startups irgendwo bei 490 US-Dollar. Ach, hätte man doch… Der Blick zurück zeigt vor allem eines - die großen Chancen liegen in der Zukunft. Und genau dorthin sollten kluge Köpfe heute schauen. ...

