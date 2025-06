Hanshow, ein weltweiter Marktführer im Bereich digitale Einzelhandelslösungen, hat auf dem Global Summit 2025 des Consumer Good Forum (CGF), der vom 11. bis 13. Juni im RAI Amsterdam stattfand, seine Führungsrolle in den Bereichen KI, IoT und Retail Media bekräftigt. Von einer eindrucksvollen Präsentation des "Future Store" in der I-Zone bis hin zur Moderation einer der mit Spannung erwarteten Podiumsdiskussionen des Summits demonstrierte Hanshow, wie seine integrierte Plattform die nächste Welle der Transformation im Einzelhandel vorantreibt.

Ein Blick in den Future Store: Echtzeit-Innovation von Hanshow in der I-Zone

An Stand 8 in der I-Zone lud Hanshow zu einer interaktiven Präsentation zum Thema "Powering Your Future Store" ein, bei der die vier tragenden Säulen der Filiale der Zukunft vorgestellt wurden: Preisauszeichnung und Regalmanagement in Echtzeit mithilfe von ESLs, intelligente Einkaufswagen, die das Einkaufserlebnis durch autonome Navigation und nahtlosen Bezahlvorgang verbessern, GenAI-gestützte Customer Journeys mit kontextbezogenen Werbeangeboten und personalisierter Unterstützung sowie umweltfreundliche Technologien wie Solarspeichersysteme und Energiesparlösungen für Filialen.

Besucher konnten sich selbst davon überzeugen, wie diese Technologien zusammenspielen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, das Einkaufserlebnis zu verbessern und die Nachhaltigkeit zu stärken. Die Präsentation stieß auf großes Interesse bei Einzelhändlern, Technologieführern und Medienvertretern und zeigte, wie Hanshow den digitalen und physischen Einzelhandel verbindet, um eine einheitliche, skalierbare Transformation für den digitalen und physischen Einzelhandel zu ermöglichen.

KI, IoT und RMNs die nächste Phase der Transformation des Einzelhandelsökosystems

Am 12. Juni versammelte sich ein zahlreiches Fachpublikum im Plenarsaal, um zu erfahren, wie KI, IoT und Retail Media das Ökosystem des Einzelhandels neu gestalten. Philippe Brochard, Mitglied des Tech and Innovation Advisory Board bei Hanshow und ehemaliger CEO im Einzelhandel, moderierte die Plenumsdiskussion mit dem Titel "Redesigning Retail: AI, IoT and RMN Empowering Tech-Driven Experiences and Sustainable Growth" (Den Einzelhandel neu gestalten: KI, IoT und RMN technologiegestützte Erlebnisse und nachhaltiges Wachstum fördern) mit folgenden Teilnehmern:

Klaus Smets, Vice President, Hanshow Europe

Bas Komen, Director of Sales and Marketing for Retail Media, Albert Heijn

Bart Zoetmulder, Head of Market, Havas Media Netherlands

Philippe Brochard eröffnete die Veranstaltung mit vier entscheidenden Entwicklungen: dem Aufstieg von Retail Media Networks, der unverzichtbaren KI-Reife, Filialen als digitale Plattformen und der Führungsrolle bei nachhaltiger Transformation.

Klaus Smets würdigte Hanshow als wichtigen Impulsgeber, der Einzelhändler, Marken und Medienagenturen zusammenführt. Er sieht die nächste große Herausforderung von Retail Media in den Filialen, in denen Regale, Einkaufswagen und Bildschirme zu einem einheitlichen Mediennetzwerk verbunden werden.

"Indem wir physische Ladengeschäfte in datengesteuerte Omnichannel-Touchpoints transformieren, können wir Verfügbarkeit, Preise und Kommunikation genau dort synchronisieren, wo Entscheidungen getroffen werden", ergänzte Smets. Die All-in-One-Plattform von Hanshow, die ESLs, intelligente Einkaufswagen und Digital Signage integriert, mache intelligente, medientaugliche und KI-gesteuerte Läden möglich, die von einem starken lokalen Service unterstützt werden und auf ESG-Prinzipien beruhen.

Bas Komen zufolge sind die Retail Media Services von Albert Heijn darauf ausgerichtet, Marken aufzubauen und die Konversionsraten für CPG-Marken zu steigern, und zwar auf der Grundlage von Erkenntnissen und strategischen Partnerschaften. Wie Bart Zoetmulder betonte, wechselt Havas zu einem technologieorientierten Agenturmodell, das Echtzeit-Käuferdaten und "Havas Forecast" einsetzt, um die Personalisierung zu skalieren.

Die Transformation des Einzelhandels erfordert ein nahtloses Zusammenspiel von Medien, Einzelhandel und Technologie, die in der Filiale verankert ist so das Fazit der Diskussionsteilnehmer. Das Ziel von Hanshow ist es, diese Domänen zu verbinden und umsetzbare, datengestützte In-Store-Erlebnisse zu schaffen.

Die Zukunft gestalten: Intelligenter, umweltbewusster und näher am Kunden

Hanshow wird weiterhin in IoT, KI und Kommunikationstechnologien investieren, darunter ESLs, Digital Signage, intelligente Einkaufswagen und Roboter. Das Unternehmen baut seine regionalen Servicekapazitäten in Europa, Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum aus, um eine schnellere Bereitstellung und kürzere Reaktionszeiten zu ermöglichen.

Hanshow bekennt sich zu ESG-konformen Innovationen und strebt an, die Umweltbelastung zu reduzieren und durch eine intensivere Zusammenarbeit mit globalen Technologieunternehmen und regionalen Partnern langfristige Werte zu schaffen.

"Wir entwickeln nicht nur Technologien, sondern erstellen gemeinsam mit unseren Kunden die digitale Roadmap für das neue Zeitalter des Einzelhandels", so Shiguo Hou, CEO bei Hanshow. "Innovation muss Menschen in ihren Fähigkeiten stärken, statt sie zu isolieren."

