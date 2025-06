DJ MARKT USA/Anleger an Wall Street optimistisch in Quartalsulitmo

Zum Monats- und Quartalsulitimo gehen Anleger am Montag mit frischem Optimismus in der Handelsthematik in die Sitzung der Wall Street. Der Aktienterminmarkt deutet einen freundlichen Beginn am Kassamarkt an. US-Handelsminister Howard Lutnick sowie Finanzminister Scott Bessent schüren Hoffnungen auf den baldigen Abschluss zahlreicher Handelsabkommen der USA mit Handelspartnern. Zuversichtlich stimmt auch, dass die Zollverhandlungen zwischen den USA und Kanada nun doch fortgesetzt werden, nachdem US-Präsident Donald Trump sie am Freitag für abgebrochen erklärt hatte. Kanada will Zugeständnisse bei der Digitalsteuer machen. Washington räumt darüber hinaus seinen wichtigsten Handelspartnern offenbar mehr Zeit für Verhandlungen ein, wie Bessent erklärte. Bislang endet die Frist bis zum Inkraftreten der reziproken Zölle am 9. Juli.

Die Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energie geraten am Montag unter Druck, nachdem die neueste Version des Steuer- und Ausgabengesetzes des Senats Steuergutschriften für groß angelegte Wind- und Solarprojekte bis Ende 2027 auslaufen lassen wird - früher als in vorherigen Entwürfen. Die neueste Version enthält zudem auch eine überraschende neue Steuer auf Projekte, die Materialien aus China verwenden. Enphase geben vorbörslich um 2,9 Prozent nach, NextEra Energy um 2,3 und AES um 2,8 Prozent.

June 30, 2025

